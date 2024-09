Bayern-Bosse Hoeneß und Hainer gegen Rassismus

Uli Hoeneß und Herbert Hainer beteiligen sich an einer Aktion für Toleranz und Weltoffenheit in der Münchner Innenstadt. Es ist nicht das erste Wirken der Bosse des FC Bayern auf diesem Feld.

Eine Unterschrift gegen Ausgrenzung und für mehr Miteinander: Uli Hoeneß und Herbert Hainer vom FC Bayern haben in der Münchner Innenstadt ihre Namen für eine Aktion des Vereins „Nicht mit uns“ gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus hergegeben. „Der Rechtsruck in Deutschland wie in ganz Europa macht mir große Sorgen“, sagte Uli Hoeneß, „wir alle sind aufgefordert, nicht tatenlos zuzuschauen, wie sich Geschichte wiederholt.“