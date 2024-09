Hype um Wirtz: "Es ist nicht neu für ihn"

EM-Hype, Ballon-d'Or-Nominierung und nun das Traumdebüt in der Königsklasse - für all den Trubel ist Bayer Leverkusens Jungstar Florian Wirtz aus Sicht von Trainer Xabi Alonso aber gerüstet. Wirtz sei "sehr erwachsen für sein Alter. Es ist nicht neu für ihn", sagte Alonso am Freitag, nachdem der 21-Jährige mit einem Doppelpack zum Auftakt bei Feyenoord Rotterdam (4:0) geglänzt hatte. Es sei sehr wichtig für den Nationalspieler gewesen, "das erste Mal in der Champions League zu spielen".