"Ich find's gut": Rose nach Gelb-Rot launig und einsichtig

Der Trainer von RB Leipzig gelobt Besserung und führt eine andere Sportart als Vorbild an.

"Wir wollen weniger lamentieren, weniger reden, sondern mehr Fußball spielen", so Rose weiter: "Und daher hat der Schiedsrichter heute absolut regelkonform reagiert." Rose betonte aber auch, dass der Unparteiische Matthias Jöllenbeck "die Messlatte natürlich sehr hoch gelegt hat für Folgesituationen. Ich habe niemanden beschimpft, war ein bisschen emotional."

Nach einem vermeintlichen Foul von Jonathan Tah an RB-Stürmer Lois Openda hatte Jöllenbeck auf einen Pfiff verzichtet. Rose habe daraufhin "fünfmal" gesagt, dass es ein Foul gewesen sei, wie er selbst berichtete. Nach der ersten gelben Karte habe er nur gesagt: "Dann lasst uns doch miteinander reden", worauf die zweite Karte folgte. "Aber es war einfach zu emotional", schloss Rose.

Nun wird Rose am kommenden Spieltag gegen Union Berlin gesperrt an der Seitenlinie fehlen. Schon in der vergangenen Spielzeit hatte er nach vier Gelben Karten ein Spiel verpasst.