Kane gibt Entwarnung: Alles "okay"

Torjäger Harry Kane von Bayern München hat nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen Entwarnung gegeben. „Im ersten Moment war es wirklich sehr schmerzhaft und es war ärgerlich, die letzten fünf, zehn Minuten des Spiels zu verpassen“, sagte er. Aber er sei ansonsten „okay“ und bereit für das Spiel am Mittwoch in der Champions League bei Aston Villa.

Kane war kurz vor seiner Auswechslung von Leverkusens Amine Adli am Knöchel erwischt worden. Für so etwas habe es "manchmal schon Rote Karten gegeben", sagte Kane. Die Szene habe "nicht gut" ausgesehen, "ich hoffe, dass er aus so stabilem englischen Holz ist, dass da nichts kaputtgegangen ist", sagte Sportvorstand Max Eberl und ergänzte bei Sky: Wenn Kane vom Platz gehe, könne man zudem davon ausgehen, "dann ist da was, weil er relativ hart im Nehmen ist".