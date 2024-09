Kapitän Baumann wünscht sich Ende der TSG-Querelen

Irgendwann müsse eine Lösung her - so der Torhüter nach der Pleite gegen Leverkusen.

Kapitän Oliver Baumann vom krisengeplagten Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hat keine Lust mehr auf die anhaltenden Querelen bei den Kraichgauern und hofft auf ein Ende des Stimmungsboykotts durch einen Großteil der Fans. "Irgendwann muss eine Lösung her, denn am Ende sind wir die Leidtragenden. Wir haben ohnehin nicht das lautstärkste Publikum", sagte Baumann nach dem 1:4 (1:2) am dritten Spieltag gegen Doublegewinner Bayer Leverkusen bei Sky.