Kehl und Sahin sauer: "Eine Nicht-Leistung"

Sebastian Kehl hat die Mannschaft von Borussia Dortmund nach dem 1:5-Debakel beim VfB Stuttgart mit harten Worten in die Pflicht genommen. "Jeder sollte sich an seine eigene Nase fassen, wie solch eine Leistung zustande kommen kann", sagte der Sportdirektor in der Mixed Zone: "Ich habe bis auf eine kleine Anzahl von Spielern keinen gesehen, der eine Form hatte - oder das Gefühl vermittelt hat, dieses Spiel gewinnen zu wollen."

Trainer Nuri Sahin kündigte eine Analyse "unter Männern" an: "So ein Gesicht will ich nie wieder sehen. So dürfen wir als Borussia Dortmund nicht auftreten. Das war eine Nicht-Leistung."