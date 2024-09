Kieler Arp über Bayern-Mentalität: "Positive Arroganz"

Fiete Arp von Holstein Kiel hat vor dem Bundesliga-Duell gegen seinen früheren Verein Bayern München die Unterschiede in der Kultur beider Klubs herausgestellt. "Ich glaube, der FC Bayern hat die Mentalität 'Gewinnen ist Pflicht'. In Kiel geht es um Entwicklung, hier geht es auch ein bisschen um die Art und Weise, wie man zu Erfolg kommen möchte und eben auch um genau dieses Gefühl dabei", sagte Arp in einer Presserunde vor dem Holstein-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).