Kießling: Gegentorflut "kein Grund, an Leverkusen zu zweifeln"

Neun Gegentreffer musste Leverkusen bereits hinnehmen. Sorgen macht sich Stefan Kießling vor dem Topspiel in München deshalb aber nicht.

Neun Gegentreffer musste Leverkusen bereits hinnehmen. Sorgen macht sich Stefan Kießling vor dem Topspiel in München deshalb aber nicht.

Trotz der jüngsten Gegentorflut sieht Klub-Repräsentant Stefan Kießling Bayer Leverkusen für das Topspiel bei Bayern München gerüstet. Es gebe „doch überhaupt keinen Grund, an Leverkusen zu zweifeln“, sagte der 40-Jährige im Interview mit Münchner Merkur/tz (Samstag). Der Doublegewinner habe zwar „mehr Gegentore und weniger Punkte als in der letzten Saison“, dennoch sei Bayer „auf einem guten Weg“.

Im Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München werde die Werkself, die in vier Ligaspielen bereits neun Gegentreffer kassiert hat, sehen, "wie weit man ist". Die Partie sei jedenfalls "offen. Diesen Status haben wir uns aufgrund der vergangenen anderthalb Jahre erarbeitet", sagte Kießling, der die Erwartungen dennoch etwas dämpfte: "Das Spiel hat noch keine konkreten Auswirkungen." Mit Blick auf das 2:2 bei den Bayern im Vorjahr ergänzte er aber, dass es schon "wichtig" sei, "nicht zu verlieren".