Kimmich? „Manchmal zu viel Ehrgeiz“

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern meinte in der Sport Bild: „Joshua Kimmich ist ein außergewöhnlicher Charakter, der in jedem Spiel immer alles gibt - vielleicht manchmal sogar mit zu viel Ehrgeiz. Vincent Kompany hat frühzeitig klargemacht, dass er auf ihn setzt. Ich glaube, dass sich Joshua wohl in München fühlt, alles Weitere werden die Gespräche mit Max Eberl (Bayern-Sportvorstand, Anm. d. Red.) und Christoph Freund (Sportdirektor, Anm. d. Red.) ergeben“