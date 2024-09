Kompany macht den Alonso

Vincent Kompany macht es Leverkusen-Trainer Xabi Alonso nach und nimmt aktiv am Training seiner Mannschaft teil. Als Ex-Spieler genießt der Belgier bei der Mannschaft großen Respekt.

Durch zahlreiche Abstellungen der Nationalspieler ist die Trainingsgruppe an der Säbener Straße geschrumpft. Trainer Vincent Kompany nahm daher kurzerhand selbst am Training seiner Mannschaft teil.

Im Training war der Belgier mittendrin, agierte bei einer Passübung in seiner alten Rolle als Verteidiger und versuchte die Zuspiele seiner Spieler abzufangen.

Mit 38 Jahren ist der Coach der Bayern noch bestens in Schuss - und macht es Xabi Alonso von Bayer Leverkusen nach. Der Spanier hatte in der vergangenen Saison mehrmals aktiv am Trainingsbetrieb der Werkself teilgenommen und mit seiner fußballerischen Klasse beeindruckt.