Mainz 05 verliert Testspiel gegen Darmstadt

Die Rheinhessen können gegen den Zweitligisten kein Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga sammeln.

Der FSV Mainz 05 hat es verpasst, in der Länderspielpause Selbstvertrauen für die kommenden Partien in der Bundesliga zu tanken. Nach einem soliden Saisonauftakt mit zwei Remis gegen Union Berlin (1:1) und den VfB Stuttgart (3:3) verloren die Rheinhessen ihr Testspiel gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 am Mittwochnachmittag mit 0:1 (0:0).