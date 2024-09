Erstes Treffen: Diese Aspekte entscheiden Musialas Zukunft bei Bayern

Zuletzt hatte Eberl im STAHLWERK-Doppelpass auf SPORT1 bereits erklärt, dass Musiala eines „der Gesichter der nächsten Jahre werden“ solle und baldige Gespräche angekündigt . „Es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich - weil Jamal bei Bayern weiß, was er hat. Er ist hier groß geworden, er hat sich die ersten Meriten verdient, er hat sich auf dieses Niveau gebracht“, so Bayerns Sportvorstand.

Ballon d‘Or für Musiala? Champions League steht über allem

Ein weiterer Aspekt: Der Klub sieht Musiala als Aushängeschild bei der angestrebten Internationalisierung und machte ihm das deutlich. Schließlich identifizieren sich Fans in aller Welt, vor allem in England und den USA sowie in Asien und Südamerika, mit dem Juwel der Münchner.

Darüber wurde wohl noch nicht gesprochen

Die Chancen auf den Gewinn der größten individuellen Trophäe des Fußballs werden durch Bayerns Abschneiden auf internationalem Level maßgeblich beeinflusst. Musiala kann sein Ziel nur erreichen, wenn die Mannschaft mitzieht, das soll in den Gesprächen thematisiert worden sein. Was jedoch laut dem Bericht nicht thematisiert wurde, ist das Finanzielle - der wohl heikelste Aspekt.

Die Klub-Bosse machten zuletzt immer wieder klar, dass man die Gehälter an der Säbener Straße wieder etwas zurückschrauben wolle. Musiala, der bis dato noch bei unter zehn Millionen Euro Jahresgehalt liegt, winkt wohl trotzdem eine satte Gehaltserhöhung. Er soll in die Riege der Topverdiener um Joshua Kimmich und Harry Kane aufsteigen. Doch wie viel Geld die Münchner Bosse für Musiala in die Hand nehmen wollen, klärt sich wohl erst in den folgenden Treffen.