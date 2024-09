Müller: Leverkusen mit "Bayern-Dusel"

Thomas Müller zeigt sich vor dem Bundesliga-Topspiel seines FC Bayern gegen Bayer Leverkusen beeindruckt von den Comeback-Qualitäten des Titelrivalen. „Früher gab es den ‚Bayern-Dusel‘“, sagte Müller bei bundesliga.de, heute sei es so: „Wenn die unbedingt noch ein Tor brauchen, klopfen sie so lange an die Tür, bis einer aufmacht. Verrückterweise macht immer einer auf in der Nachspielzeit - egal, ob einer daheim ist oder nicht: Die Tür geht auf.“