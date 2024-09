Nach "Hosengate": Boniface in Erklärungsnot

Nach dem „Hosengate“ geriet Victor Boniface in Erklärungsnot. „Ich wollte niemanden provozieren“, sagte der Matchwinner von Bayer Leverkusen nach seinen skurrilen Jubeltänzen am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit Hose auf Halbmast: „Das ist ein Tiktok-Trend in Nigeria.“