Neuer Vertrag? Bayern-Boss lässt bei Musiala aufhorchen!

Freund mit Lobeshymne auf Musiala

Im Anschluss geriet der 47-Jährige ins Schwärmen: „Es macht Spaß, ihm zuzusehen, er macht besondere Dinge auf dem Platz. Wegen ihm kommen die Zuschauer ins Stadion. Es macht ihm aktuell extrem viel Spaß in München. Er macht super Spiele, entwickelt sich, arbeitet an sich.“

Musiala überzeugt in der bisherigen Saison auf allen Ebenen, sowohl in der Bundesliga, als auch in der Königsklasse. Wettbewerbsübergreifend kommt der 21-Jährige auf drei Tore und drei Vorlagen in nur sechs Spielen.