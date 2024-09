Noch einmal unter Klopp: Hummels-Verabschiedung am Samstag

Mats Hummels unterschreibt bei der AS Roma. Im Zuge des Abschiedsspiels der BVB-Legenden Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek wird er in Dortmund verabschiedet und trägt ein letztes Mal das schwarz-gelbe Trikot.

Mats Hummels unterschreibt bei der AS Roma. Im Zuge des Abschiedsspiels der BVB-Legenden Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek wird er in Dortmund verabschiedet und trägt ein letztes Mal das schwarz-gelbe Trikot.

Der langjährige Verteidiger des Fußball-Bundesligisten, dessen Vertrag beim BVB im Sommer ausgelaufen war , wird am Samstag (17.00 Uhr) vor dem Abschiedsspiel von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek im Stadion der Dortmunder offiziell verabschiedet. Das teilten die Schwarz-Gelben am Donnerstag mit. Im Anschluss soll Hummels offenbar auch bei der Partie mitwirken.

Hummels: „Es ist mir eine Ehre“

„Es ist mir eine Freude, Euch am Samstag alle nochmal zu sehen beim Abschiedsspiel für meine beiden polnischen Freunde“, sagte Hummels in einer Videobotschaft an die BVB-Fans: „Ich freue mich, nochmal für Euch zu spielen und das Trikot tragen zu dürfen.“ Hummels wird Teil des Teams von Blaszczykowski sein, gecoacht vom früheren Meistertrainer Jürgen Klopp. Mehr als 80.000 Zuschauer werden zu der Partie erwartet.

Erst am Mittwoch hatte Hummels beim italienischen Erstligisten AS Rom unterschrieben, nachdem sein Vertrag in Dortmund zuvor nicht verlängert worden war. Da die Trennung erst nach Saisonende feststand, gab es anders als etwa bei Marco Reus, den es in die USA zu Los Angeles Galaxy zog, bislang keine offizielle Verabschiedung im Stadion.