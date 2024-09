OP: Bundesliga-Schiri Schröder fällt vorerst aus

Der 39-Jährige wird an der Achillessehne operiert und fehlt mindestens für sechs Monate.

Der deutsche Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Robert Schröder wird für mindestens ein halbes Jahr keine Spiele leiten können. Der 39-Jährige wird Ende September an der Achillessehne operiert. Damit reiht sich Schröder in eine Liste gleich mehrerer deutscher Schiedsrichter ein, die dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) derzeit gesundheitsbedingt fehlen.

„Ich habe seit etlichen Jahren immer mal wieder Probleme mit der Achillessehne“, sagte Schröder der Neuen Presse. Die sollen durch die OP nun behoben werden. Zuletzt war Schröder beim Bundesligaspiel am vergangenen Freitag zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim im Einsatz gewesen. Insgesamt pfiff er bislang 79 Mal in der Bundesliga. Auch Schröders Kollegen Deniz Aytekin, Patrick Ittrich und Frank Willenborg fallen momentan für Einsätze in der Bundesliga aus.