Platzverweis bei Leverkusen-Sieg: Das soll Rot gewesen sein?

Gerhardt entschuldigt sich sofort

Hasenhüttl: „Wenn da Leute im Keller sitzen ...“

Ralph Hasenhüttl reagierte hinterher jedoch relativ nüchtern auf den Platzverweis. Der VfL-Coach meinte während der Pressekonferenz nach dem Abpfiff: „Das ist das, was du am wenigsten brauchst. Es war klar, dass es danach noch schwerer wird. Es ist aber müßig, darüber zu diskutieren. Letzte Woche (1:2 gegen Eintracht Frankfurt, Anm. d. Red.) hatten wir mit dem Handspiel eine strittigere Szene, finde ich.“

Hasenhüttl fügte an: „Klar, die Rote Karte war schon ein Pfund für uns, weil wir eh schon unter Druck standen und dann noch einer weniger waren. Aber was soll ich sagen? Wenn da Leute im Keller sitzen und entscheiden, das war so, dann ist das eben so. Es ist dann besser, wenn ich mich nur um unsere Dinge und um unsere Leistung kümmere. Und dazu kann ich nur sagen, dass ich sehr einverstanden damit bin, was wir auf dem Platz machen, auch wenn es momentan noch nicht zu Punkten führt.“