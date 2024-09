Post von Union Berlin "geschmacklos": Bürgermeister empört

Nach dem Post bei X von Union Berlin über die Carolabrücke in Dresden hat nun der Oberbürgermeister der sächsischen Landeshauptstadt reagiert.

„Defensiv stabiler als jede sächsische Brücke“, war dort am Samstagnachmittag zur Abwehrleistung zu lesen. Der Post bezog sich auf die Carolabrücke in Dresden, die in der Nacht auf Mittwoch teilweise eingestürzt war. Nur durch Zufall kam niemand zu schaden.