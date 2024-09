Sahin erleichtert: "Am Ende verdient gewonnen"

"Ich habe bei der Klarheit eine Entwicklung gesehen. Dass wir weiterspielen, es weiter versuchen, auch wenn es im eigenen Stadion 0:2 steht", führte Sahin bei DAZN aus: "Am Ende haben wir verdient gewonnen." Das stete Weitermachen habe Bayer Leverkusen in der Meistersaison 2023/2024 ausgezeichnet und perfektioniert.

Kapitän Emre Can meinte, die Dortmunder hätten gut angefangen - und doch "lagen wir plötzlich 0:2 hinten". Da habe es "nicht gut" ausgesehen, "wir hatten auch die Niederlage in Stuttgart im Kopf", gab Can mit Blick aufs 1:5 beim VfB am vergangenen Wochenende zu.