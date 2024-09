Sane: "Bisher läuft alles nach Plan"

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat ein baldiges Comeback beim FC Bayern in Aussicht gestellt. „Ich fühle mich fit, bisher läuft alles nach Plan. Ich konnte die ersten Mannschaftseinheiten gut mitmachen, hatte keine Probleme und hoffe, dass es so weitergeht“, sagte der 28-Jährige auf der Vereins-Homepage der Münchner.

Sané war nach der Heim-EM an der Leiste operiert worden, nachdem er im Saisonendspurt mit massiven Problemen zu kämpfen hatte. Deshalb will der Offensivspieler nun auch nichts überstürzen: „Wir haben es bewusst offengelassen, um mir die Zeit zu geben, bis ich sagen kann: Alles fühlt sich perfekt an. Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden sehen, wann es so weit sein wird“, betonte Sané. Man sei „ganz nah dran, dass wir alle zur Verfügung habe“, hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany vergangene Woche gesagt. Sané befindet sich wieder im Mannschaftstraining.