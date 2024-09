Schäfer über RB: "Voraussetzungen, um Titel mitzuspielen"

Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer hat sich nach seinen ersten fünf Wochen beim Bundesligisten RB Leipzig begeistert von den Ambitionen seines neuen Klubs gezeigt. „Ich mag es, wenn man nach dem Maximum strebt. Ob das klappt, kann man nie versprechen“, sagte der 40-Jährige bei einem Medientermin am Dienstag in Leipzig: „Ich glaube, wir haben die Voraussetzungen, um Titel mitzuspielen.“

Schäfer: Bei Meisterfrage noch zurückhaltend

Gegen den VfL Bochum (1:0) und bei Bayer Leverkusen (3:2) habe man gesehen, „welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt, zu was sie fähig ist. Man hat aber auch ganz klar gesehen, was wir noch besser machen können“, sagte der ehemalige Wolfsburger. Das Wort Meisterschaft wolle er nach nur zwei Spieltagen nicht in den Mund nehmen. „Ich glaube, bei der Strategie, die wir hier haben, muss dann schon auch alles klappen“, erklärte Schäfer: „Dass das passieren kann, hat man an Leverkusen gesehen.“