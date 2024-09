Schuster schwärmt: "Keine normale Bundesligamannschaft"

Der Trainer des Bundesligisten SC Freiburg fühlt sich wohl in seiner neuen Rolle. Vor dem kommenden Gegner Bochum warnt er.

Seit gut zwei Monaten erst steht Julian Schuster beim Bundesligisten SC Freiburg als Cheftrainer an der Seitenlinie - sein Team hat er aber längst ins Herz geschlossen. „Es ist keine normale Bundesligamannschaft“, sagte Schuster am Donnerstag, „es sind viele tolle Spieler dabei, die nicht nur sportliche Qualität, sondern auch menschliche Qualität haben.“

Am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) soll im dritten Ligaspiel der Saison gegen den VfL Bochum vor allem Ersteres helfen. Bochum ist mit zwei Niederlagen in die Runde gestartet, die Favoritenrolle aber ist Schuster nicht wichtig. „Ich mache mir da gar keine Gedanken darüber. Uns erwartet ein Gegner, der sehr unangenehm spielen kann.“ Deshalb sei es für sein Team unerlässlich, „von Minute eins an körperlich voll da“ zu sein.