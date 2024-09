Schwer verletzt? BVB-Star gibt Update

Eines der ersten Anzeichen, dass Borussia Dortmund beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart (1:5) auf einen ernüchternden Abend zusteuern könnte, offenbarte sich bereits in der 30. Spielminute. Nachdem der BVB bereits mit zwei Toren in Rückstand geraten war, musste schließlich auch noch Felix Nmecha frühzeitig den Platz verlassen.

Schon im Rahmen des öffentlichen Trainings am Montag sorgte der Mittelfeldspieler jedoch für eine Entwarnung. „Es geht schon wieder, ist nicht so schlimm“, antwortete Nmecha auf SPORT1 -Nachfrage, während er Autogramme für die anwesenden Fans unterschrieb.

Sahin: „Hatte mir ernsthafte Sorgen gemacht“

Cheftrainer Nuri Sahin hatte sich auf der Pressekonferenz nach der Pleite am Sonntag noch besorgt um Nmecha gezeigt, der in der Liga zuletzt zweimal in der Startelf stand.