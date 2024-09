Sieg durch Boniface: Leverkusen gewinnt Bayern-Generalprobe

Leverkusen schwächelt defensiv gegen Wolfsburg enorm - gewinnt aber vor dem anstehenden Topspiel in München.

Leverkusen schwächelt defensiv gegen Wolfsburg enorm - gewinnt aber vor dem anstehenden Topspiel in München.

Die Generalprobe glückte mit bekannter Last-Minute-Qualität - aber Bayer Leverkusen hat vor dem Gipfeltreffen beim FC Bayern reichlich Luft nach oben. Der Doublegewinner gewann drei Tage nach der Champions-League-Gala in Rotterdam bei der Rückkehr in den Bundesliga-Alltag mit 4:3 (2:3) gegen den VfL Wolfsburg, reist nach einer bedenklichen Defensivleistung jedoch mit großen Abwehrsorgen nach München.

In einem offenen Schlagabtausch unterlief Bayer-Verteidiger Nordi Mukiele zunächst ein Eigentor (5.). Florian Wirtz (14.) und Jonathan Tah (32.) brachten die Werkself in Führung, doch Sebastiaan Bornauw (37.) und Mattias Svanberg (45.+1) drehten die Partie vor der Pause. Nach der jüngsten Heimpleite gegen Leipzig durfte Leverkusen diesmal aber noch dank Piero Hincapie (48.) und Victor Boniface (90.+3) jubeln. In einer wilden Schlussphase hatte Wolfsburgs Yannick Gerhardt (88.) zuvor die Rote Karte gesehen.