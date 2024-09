Spieler des Tages: Harry Kane

Nach seinem Dreierpack in Kiel steht der Stürmerstar von Bayern München jetzt bei 40 Toren in 35 Spielen.

Kane trifft und trifft und trifft - nach dem 6:1 bei den Störchen steht der Engländer nun bei 40 Bundesliga-Toren in 35 Spielen. Hinzu kommen zehn Assists. Und: Kane hat nun gegen alle 18 Bundesliga-Teams getroffen, gegen die er gespielt hat. Mit seinen Toren (7./43./90.+1, Foulelfmeter nach Videobeweis) schnürte der 31-Jährige seinen fünften Dreierpack in der Bundesliga.

Pünktlich zum Start in die Champions League am Dienstag präsentiert sich Kane in Topform. "Er braucht nicht viele Chancen, er macht seine Tore", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund: "Super, wenn er jetzt gleich wieder ins Treffen kommt." Und so war es bestimmt nicht der letzte Ball, den Kane mit nach Hause nahm.