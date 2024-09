Spieler des Tages: Lois Openda

Nach seinem unbefriedigenden Sommer bei der EM mit der belgischen Nationalmannschaft (drei Einsätze, 67 Spielminuten, kein Tor) knüpft Openda in Leipzig nahtlos an seine starke Premierensaison an. Mit seinen 24 Toren hatte der schnelle Stürmer RB vergangene Spielzeit in die Champions League geschossen. Die beiden Treffer gegen den Double-Gewinner Leverkusen waren bereits sein fünfter Doppelpack in der Liga.