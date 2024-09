St. Pauli geht bei Finanzierung ungewöhnliche Wege

Mini-Investoren statt Ausverkauf von Anteilen: Der FC St. Pauli treibt seine im deutschen Profi-Fußball einmaligen Finanz-Pläne weiter voran. Ein vierköpfiger Vorstand soll in Zukunft die „Football Cooperative St. Pauli“ (FCSP eG) führen, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. An der Spitze der ersten Genossenschaft im deutschen Profi-Fußball stehen demnach Miriam Wolframm (43), Thomas Collien (57), Andreas Borcherding (60) und Christopher Heinemann (54).