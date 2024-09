"Totales Selbstvertrauen": Toppmöller will in den "Flow"

SID 19.09.2024 • 14:33 Uhr Der Trainer von Bundesligist Eintracht Frankfurt sieht sein Team gegen Mönchengladbach in der Favoritenrolle.

Nach einem gelungenen Saisonstart ist die Brust bei Eintracht Frankfurt vor dem anstehenden Topspiel des 4. Spieltages in der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr im LKIVETICKER) gegen Borussia Mönchengladbach breit. „Wir gehen mit totalem Selbstvertrauen ins Spiel und sehen uns als Favorit“, sagte Trainer Dino Toppmöller am Donnerstag. Jedoch warte mit Gladbach eine „harte Nuss.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Team von Coach Gerardo Seoane habe sich "sehr gut verstärkt, mit Kevin Stöger und Tim Kleindienst zwei starke Elemente vorne rein bekommen." Für die Eintracht ist es nach dem 0:2 in Dortmund am ersten Spieltag schon das zweite Topspiel der Saison. "Das zeigt den Stellenwert, den sich der Verein über die letzten Jahre erarbeitet hat", sagte Toppmöller.

Weil auf die Auftaktniederlage zwei Siege gegen Hoffenheim und in Wolfsburg folgten, habe man „ein gutes Gefühl“ und wolle in den „berühmt-berüchtigten Flow reinkommen.“ Die Losung für Samstagabend ist daher klar: „Heimspiel, Flutlichtatmosphäre - da sollte von Beginn an der Fuß auf dem Gas sein.“

Eintracht: Trapp fällt verletzt aus

Verzichten muss Toppmöller gegen die Borussen allerdings auf seinen Kapitän und die etatmäßige Nummer eins, Kevin Trapp. Der 34-Jährige hatte sich beim Gastspiel in Wolfsburg am vergangenen Wochenende eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen und fällt daher für die kommenden Wochen aus. Gegen die Wölfe wurde Trapp in der Pause durch den 21-jährigen Brasilianer Kaua Santos ersetzt, der auch am Samstag im Tor stehen wird.

{ "placeholderType": "MREC" }