Volland vor Comeback bei Union

Kevin Volland hatte sich im Juli einer Operation am linken Knie unterzogen und seither nicht mehr für Union Berlin gespielt.

Kevin Volland hatte sich im Juli einer Operation am linken Knie unterzogen und seither nicht mehr für Union Berlin gespielt.

Ex-Nationalspieler Kevin Volland steht vor seinem Comeback beim Bundesligisten Union Berlin . „Er hat wieder Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Das freut ihn besonders, uns aber auch“, sagte Trainer Bo Svensson am Donnerstag. Für das Heimspiel am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) gegen die TSG Hoffenheim komme ein Einsatz aber noch nicht infrage.

Volland hatte sich im Juli einer Operation am linken Knie unterzogen und seither nicht mehr gespielt. „Wir haben ihn lange in der Reha beobachtet. Kevin ist in seiner Art ein absoluter Gewinn für die Mannschaft. Wir freuen uns, dass er jetzt wieder dabei ist“, sagte Svensson.