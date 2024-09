Wanner? Bayern-Boss frotzelt: "Hätte nichts dagegen"

SPORT1 13.09.2024 • 12:15 Uhr Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bezieht Stellung zum Tauziehen um Mega-Talent Paul Wanner zwischen dem deutschen und dem österreichischen Fußballverband.

Wozu wird er sich am Ende entschließen? Paul Wanner, vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehenes Mega-Talent, hält sich weiterhin offen, ob er in Zukunft für die deutsche oder österreichische Nationalmannschaft spielen wird. „Ich kann ganz klar sagen, dass meine Entscheidung noch offen ist. Ich habe noch nichts entschieden“, sagte der 18-Jährige der Süddeutschen Zeitung - und ergänzte: „Eigentlich will ich erst mal ein komplettes Jahr Bundesliga spielen, um zu sehen, wo es hingeht.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Christoph Freund will dem Bayern-Juwel jedenfalls keinen Druck machen. Der Sportdirektor des FC Bayern meinte nun während der Spieltagspressekonferenz vor dem Duell des deutschen Rekordmeisters bei Aufsteiger Holstein Kiel (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER) mit einem Augenzwinkern: „Ich als Österreicher hätte nichts dagegen, wenn er für Österreich spielt, aber das ist seine persönliche Entscheidung.“

Wanner? „Haben noch viel mit ihm vor“

Freund hob weiter die „sehr, sehr gute Entwicklung“ von Wanner in Heidenheim hervor. „Wir verfolgen ihn und die anderen Leihspieler sehr, sehr eng, weil wir mit ihm einen Plan haben. Wir stehen aber in permanentem Austausch mit ihm. Er hatte jetzt einen super Saisonstart, der Verein ist für ihn wohl auch perfekt. Er hat in Heidenheim das perfekte Umfeld. Wir freuen uns mit ihm, denn wir haben noch viel mit ihm vor.“