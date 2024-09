"Wir müssen aufpassen": Gladbach früh unter Druck

Die Analysen nach der 0:2-Niederlage in Frankfurt gingen alle in dieselbe Richtung. „Es war wieder keine schlechte Leistung“, konstatierte der Gladbacher Kapitän Julian Weigl, „aber drei Niederlagen sind zu viel.“ Offensivspieler Kevin Stöger fand das Ergebnis „extrem bitter, weil du wieder mal ein gutes Spiel machst, aber dich nicht belohnst“.

Insbesondere in der ersten Phase der zweiten Halbzeit war Borussia Mönchengladbach im Frankfurter Waldstadion am Samstagabend am Drücker gewesen, mehr als der Pfostentreffer durch Rocco Reitz sprang jedoch nicht heraus. Und so lautet die ernüchternde Bilanz nach vier Spieltagen: drei Niederlagen, drei Punkte, Platz 14.