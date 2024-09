"Wir sollten aufhören, über Paul Wanner zu reden"

Der 1. FC Heidenheim hat seinen beeindruckenden Saisonstart in der Bundesliga mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den FC Augsburg fortgesetzt. Im Mittelpunkt des Erfolges stand einmal mehr Ausnahmetalent Paul Wanner, der mit seinem vierten Saisontor einmal mehr für Schlagzeilen sorgte. Doch Trainer Frank Schmidt mahnt zur Zurückhaltung und fordert, sich nicht ausschließlich auf den Shootingstar zu konzentrieren.

Die Leihgabe des FC Bayern München hat sich schnell als Schlüsselspieler im Team der Schwaben etabliert. Mit seinem verwandelten Handelfmeter in der 9. Minute des Spiels gegen Augsburg schrieb Wanner erneut Geschichte: Er ist nun der jüngste Elfmetertorschütze in der Bundesliga-Historie und zugleich der jüngste Spieler, der an den ersten beiden Spieltagen einer Saison traf. Dennoch sieht Frank Schmidt die Gefahr, dass der Hype um den jungen Spieler das Teamgefüge stören könnte.