Wirbel um Bayern-Star Kim - Fan-Zoff in Südkorea

Wirbel um Minjae Kim! Der Starspieler des FC Bayern hat sich nach dem enttäuschenden Auftritt mit der Nationalmannschaft Südkoreas gegen Palästina (0:0) in der WM-Qualifikation mit den eigenen Fans angelegt. Frustriert über die Pfiffe unter den 60.000 Anhängern im World Cup Stadium in Seoul hatte Kim nach Abpfiff den Weg in die Kurve gesucht und hinterher gemotzt, er verspüre sogar das Gefühl, dass „einige Menschen uns scheitern sehen wollen“.