Wut-Abgang! Hoeneß erklärt sich

Der VfB Stuttgart und Sebastian Hoeneß haben gegen Borussia Dortmund einen erstaunlichen Sieg eingefahren - mitten im Spiel gegen Borussia Dortmund (5:1) war der Trainer des VfB dennoch so unzufrieden, dass er den Spielfeldrand vorzeitig verließ.

Der wütende Hoeneß verließ den Platz kurz vor Ende der ersten Halbzeit, lief dabei in den Katakomben sogar noch DAZN-Experte Sami Khedira über den Weg.

„Habe ich mich sehr drüber aufgeregt“

Doch wie war es überhaupt dazu gekommen? „Es ist eine dieser Szenen. Wir laufen nach einer 2:0-Führung - mit einer sehr sehr guten Halbzeit im Rücken - in einen Konter, nach eigenem Standard“, spielte der 42-Jährige auf eine Szene in der Nachspielzeit der ersten Hälfte an.