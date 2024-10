Alonso "traurig" über Unwetter-Katastrophe in Spanien

Trainer Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat mit Bestürzung auf die heftigen Unwetter in seiner spanischen Heimat reagiert. „Das ist eine große Katastrophe“, sagte der Baske am Donnerstag - und wechselte von Deutsch zu Englisch, um die richtigen Worte zu finden.

Seine Familie im Norden sei nicht betroffen, auch bei Alejandro Grimaldo, der gebürtig aus Valencia kommt, sei im näheren Umfeld "alles okay". Und dennoch: "Viele kleine Dörfer sind absolut zerstört, hoffentlich bekommen sie die volle Unterstützung von der Regierung", sagte Alonso: "Viele Menschen sind tot, das ist sehr traurig. Wir senden große Unterstützung in die Heimat."

Auch Grimaldo meldet sich zu Wort

Grimaldo hatte sich bereits am Mittwochabend in seiner Instagram-Story gemeldet. „Ich stehe immer noch unter Schock über das, was in meiner Stadt passiert ist. Ich wünsche allen Betroffenen viel Kraft“, schrieb der 29-Jährige zu einem Bild, das die durchfluteten Straßen von Valencia zeigte.