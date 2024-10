Bundesliga-Profi Kohr rettet Frau das Leben

Dominik Kohr ist in der Bundesliga als knallharter Abwehrspieler bekannt. Abseits des Platzes aber avanciert er zum Lebensretter.

Abwehrspieler Dominik Kohr vom Bundesligisten FSV Mainz 05 hat einer hilflosen Frau auf der Autobahn 60 vermutlich das Leben gerettet. Der 30-Jährige, der auf dem Platz vor allem mit seiner häufig ruppigen Art und vielen Gelben Karten auffällt, registrierte am Mittwochabend im Vorbeifahren die Notlage einer Frau, die sich im Graben abzustützen schien.

„Das kam mir komisch vor, deshalb bin ich nochmal an der Stelle vorbeigefahren. Und da hab ich die Frau nur noch liegen gesehen“, sagte Kohr dem Südwestrundfunk (SWR) .

Weil es an der Autobahn keinen Standstreifen gegeben habe, sei er bis zur nächsten Haltebucht gefahren und habe die Polizei gerufen. Zusammen mit den Beamten lief Kohr dann zu der Frau. Die ältere Frau sei bereits als vermisst gemeldet und stark unterkühlt gewesen. „Da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man hört, dass es der Frau jetzt gut geht“, sagte Kohr.

Kohr bereits nach sechs Spielen gelbgesperrt

Kohr befand sich gerade auf dem Rückweg von einem Benefizspiel zugunsten eines krebskranken Jungen. In der Bundesliga muss er am kommenden Spieltag aussetzen - am 6. Spieltag hatte er bereits seine fünfte Gelbe Karte kassiert.