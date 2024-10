Auch ohne Xavi! RB Leipzig erobert Platz eins

SID 26.10.2024 • 17:26 Uhr RB Leipzig tut sich gegen den SC Freiburg zunächst schwer. Doch nach dem Pausenrückstand dreht RB das Spiel - und verdrängt die Bayern vorerst von der Tabellenspitze.

RB Leipzig hat sich trotz einiger Probleme an die Tabellenspitze der Bundesliga gekämpft. Im Top-Duell gegen Überraschungsteam SC Freiburg gewann die Mannschaft von Trainer Marco Rose am Samstag dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach Rückstand noch mit 3:1 (0:1) und sprang so vorübergehend auf Platz eins.

Jenen kann sich der deutsche Rekordmeister Bayern München, mit 17 Punkten drei Zähler hinter RB, am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) beim VfL Bochum zurückholen. „Man muss sich heute freuen. Heute können wir tatsächlich mal draufschauen. Wir müssen ehrgeizig bleiben, wir haben noch gar nichts erreicht, trotzdem freuen wir uns“, sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder bei Sky.

Kapitän Willi Orban (47.), Lutsharel Geertruida (58.) und Lois Openda (78.) trafen für die Leipziger, die somit auch im achten Ligaspiel der Saison ungeschlagen blieben. Für Freiburg war Ritsu Doan (15.) erfolgreich. Durch den Arbeitssieg verhinderten die Leipziger, denen Starspieler Xavi Simons wegen der am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen den FC Liverpool (0:1) erlittenen Bänderverletzung wochenlang fehlen wird, zudem einen weiteren bitteren Rückschlag innerhalb von wenigen Tagen.

„Wir können stolz sein. Das Spiel von Liverpool hing uns noch in den Knochen. Freiburg ist eine gute Mannschaft. Wir haben gearbeitet und verdient gewonnen“, sagte Schröder.

Verletzungssorgen bei RB Leipzig

Durch die Ausfälle von Xavi und David Raum, das hatte Rose im Vorfeld zugegeben, fehle individuelle Qualität, die es als Team aufzufangen gelte, während gegen Freiburg Christoph Baumgartner Xavi in der Startelf ersetzte. Und RB wurde auch schnell gefährlich. Nur übersah der toll frei gespielte Benjamin Henrichs den völlig freien Antonio Nusa in der Mitte des Strafraums, im Rücken des Norwegers drosch Openda (9.) den Ball klar drüber.

Ansonsten taten sich die Gastgeber vor 45.918 Zuschauern in Halbzeit eins lange schwer, die Freiburger stressten sie im Mittelfeld und lauerten aus einer kompakten Defensive auf Konter. Einen solchen nutzte Junior Adamu (11.) fast zur Führung, der Stürmer zielte jedoch knapp daneben. Doan köpfte ein, als die RB-Abwehr bei der Flanke von Vincenzo Grifo nach einem zunächst abgewehrten Ball ungeordnet war.

Leipzig wird nach Rückstand stärker - Gulacsi muss raus

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit fand RB besser zu seinem Offensivspiel, vergab dann jedoch beste Chancen. Erst scheiterte Benjamin Sesko (36.), von Nusa tief geschickt, im Eins-gegen-Eins an SC-Torwart Noah Atubolu, ehe der Schlussmann drei Minuten später auch einen Kopfball des Slowenen parierte. RB hatte sich nun in der Hälfte der eng gestaffelten Freiburger festgesetzt, auch einen Versuch von Baumgartner (42.) per Kopf entschärfte Atubolu glänzend.