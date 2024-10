Arbeitssieg in Kiel: Union klettert auf Platz fünf

Aljoscha Kemlein (18.) brachte die Gäste, die vor der Länderspielpause bereits Borussia Dortmund besiegt hatten, in der ersten Hälfte in Front. Anschließend verteidigte das Team die Führung souverän. Tom Rothe (89.), der schon das 1:0 aufgelegt hatte, machte kurz vor Schluss alles klar.

Nach ihrer Seuchensaison 2023/24 präsentieren sich die Unioner in der noch jungen Spielzeit immer gefestigter - sie kletterten mit dem vierten Sieg im siebten Spiel auf den fünften Tabellenplatz. Kiel muss derweil weiter auf den ersten Sieg in seiner Bundesliga-Historie warten und verbleibt auf einem direkten Abstiegsrang.

Beachtliche Choreo der Kieler Fans lässt Union kalt

Holtbys Fehlen machte sich bemerkbar

In Hälfte zwei riss das Heimteam das Geschehen dann zunächst stärker an sich - und wurde immer gefährlicher. Der gute Schuss von Finn Porath aus halblinker Position zwang Frederik Rönnow im Berliner Tor zu einer starken Parade (53.), kurz darauf zielte Kapitän Timo Becker knapp links vorbei (57.). Der starke Rönnow war auch im Anschluss ein sicherer Rückhalt. In der Schlussphase verpasste zunächst Danilho Doekhi bei einem Pfostentreffer (89.) die Entscheidung, ehe Rothe per Kopf alles klar machte.