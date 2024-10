Auch dank der NFL! Erneuter Rekordumsatz für Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Saison 2023/24 mit einem Rekordumsatz und einem erhöhten Gewinn abgeschlossen. Wie der scheidende Finanzvorstand Oliver Frankenbach am letzten Tag seiner Tätigkeit bekannt gab, verbuchte die Eintracht Frankfurt Fußball AG in der vergangenen Spielzeit einen 390,5 Millionen Euro Umsatz. In der Vorsaison waren es noch 310,2 Millionen gewesen. Der Gewinn lag bei 24,7 Millionen Euro.