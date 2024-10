Bayern-Hit gegen VfB: Darum leuchtet Allianz Arena pink

Der FC Bayern erhellt die Allianz Arena erneut in ungewohnter Farbe, will damit auch zum Süd-Schlager gegen den VfB Stuttgart ein Zeichen setzen.

Der FC Bayern setzt erneut ein Zeichen, um für Brustkrebsvorsorge zu sensibilisieren. Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Allianz Arena anlässlich des „Breast Cancer Awareness Month“ Oktober in Pink erstrahlen. Die Sonderbeleuchtung wird nach Abpfiff des Süd-Krachers gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) am Abendhimmel zu sehen sein.