Bayerns JHV-Termin steht fest!

Der FC Bayern München hat seine jährliche Jahreshauptversammlung exakt terminiert. Die Mitgliederversammlung, die in der Vergangenheit zahlreiche legendäre Momente hervorbrachte, wird am Sonntag, den 8. Dezember um 10.30 Uhr stattfinden, wie der Klub bekanntgab.

Man habe den Termin bewusst auf einen Heimspieltag gelegt, damit den Mitgliedern auch ein Besuch der Allianz Arena ermöglicht wird. Der deutsche Rekordmeister spielt am Vortag zuhause gegen den 1. FC Heidenheim. Wie schon im vergangenen Jahr wird die JHV in der Rudi-Sedlmayer-Halle stattfinden, in der Bayerns Basketballer einen Teil ihrer Heimspiele austragen.