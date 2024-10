Bayerns Palhinha: "Meine Zeit wird kommen"

Was von außen gesagt oder interpretiert werde, sei nicht wichtig, so Palhinha weiter. "Ich bin in diesem großen Klub, weil ich an mich glaube", sagte der 29-Jährige, der im Sommer für rund 51 Millionen Euro vom Premier-League-Klub FC Fulham nach München gewechselt war: "In meiner Karriere kam es oft vor, dass solche Dinge gesagt wurden: Schafft er es? Kommt er auf Spielzeit? Wir sind erst am Anfang."