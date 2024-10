Eintracht verkündet Coup mit Toptalent!

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seinen jungen Leistungsträger Hugo Larsson langfristig an sich gebunden. Der zentrale Mittelfeldspieler aus Schweden verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2029, das teilte der Klub am Freitag mit.

Larsson schon jetzt Leistungsträger

"Hugo hat sich in seinem ersten Jahr bei Eintracht Frankfurt sehr gut weiterentwickelt und sich schnell an die Bundesliga adaptiert", sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung: "Er hat unserem Spiel viel Qualität hinzugefügt und wir sind überzeugt davon, dass er diese Entwicklung weiter vorantreiben wird."

Schon in seiner ersten Eintracht-Saison absolvierte Larsson 38 Pflichtspiele, in denen er je zwei Tore und Vorlagen verbuchte. In der laufenden Spielzeit setzte Trainer Dino Toppmöller den 20-Jährigen in allen bisherigen acht Partien ein, Larsson kommt bereits auf zwei Treffer und eine Vorlage.