Bundesliga heute: Augsburg - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Augsburg empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der WWK-Arena.

Der FC Augsburg empfängt am heutigen Freitagabend Borussia Mönchengladbach in der WWK-Arena. Die Fuggerstädter haben in der Vergangenheit eine beeindruckende Heimbilanz gegen die Fohlen vorzuweisen. In 13 Bundesliga-Heimspielen gegen Gladbach musste Augsburg nur eine Niederlage hinnehmen, und das im Februar 2020 mit 2:3.

Mit insgesamt 24 Heimpunkten gegen die Borussia ist nur der FSV Mainz ein noch erfolgreicherer Gegner für den FCA. Besonders Elvis Rexhbecaj wird mit Vorfreude auf das Duell blicken, denn gegen keinen anderen Verein konnte er in der Bundesliga mehr Siege feiern und häufiger treffen.

Borussia Mönchengladbach reist mit dem Ziel nach Augsburg, erstmals seit März 2022 zwei Bundesliga-Spiele in Folge zu gewinnen. Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Union Berlin hoffen die Fohlen, ihre Form zu stabilisieren. Die Gladbacher haben jedoch in den letzten beiden Spielzeiten Schwierigkeiten gehabt, eine Siegesserie aufzubauen. Besonders im Fokus steht Tomás Cvancara, der mit seinem späten Siegtreffer gegen Union Berlin seine längste Durststrecke beendete. Gegen Augsburg hat er bereits positive Erinnerungen, nachdem er in der Vorsaison einen Doppelpack erzielte.

Defensive Schwächen beim FC Augsburg

Der FC Augsburg kämpft derzeit mit erheblichen defensiven Problemen. In den letzten zehn Bundesliga-Partien kassierte das Team acht Niederlagen und ließ dabei 28 Gegentore zu. Besonders alarmierend sind die 14 Gegentore nach nur fünf Spielen in der aktuellen Saison, ein neuer Vereinsnegativrekord. Zuletzt setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage in Leipzig. Auffällig ist auch die Anfälligkeit bei Kopfballgegentoren, von denen Augsburg bereits fünf in dieser Spielzeit hinnehmen musste – ein Liga-Höchstwert.

Spannende Duelle und taktische Herausforderungen

Das heutige Spiel verspricht taktisch interessant zu werden, da beide Mannschaften ihre Schwächen und Stärken gegeneinander ausspielen müssen. Augsburg hat in der Vergangenheit oft nach Rückständen gepunktet, während Gladbach häufig Führungen verspielt hat. Die Fohlen haben in dieser Saison Schwierigkeiten, ihre Chancen in Tore umzumünzen, was sich in der Differenz zwischen erzielten Toren und Expected Goals zeigt.

Spieler wie Tim Kleindienst, der gegen Augsburg bereits mehrfach erfolgreich war, könnten entscheidend sein. Es bleibt abzuwarten, wie beide Teams diese Herausforderungen angehen werden.

