Bundesliga heute: Bayern - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 19.10.2024 • 15:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den VfB Stuttgart. Von den bisherigen 110 Bundesliga-Begegnungen konnten die Münchner 69 für sich entscheiden – ein Rekord in der Bundesliga-Historie. Dennoch sollte der Rekordmeister gewarnt sein: Im Mai gelang dem VfB ein 3:1-Heimsieg gegen die Bayern. Mehrere Siege in Folge gegen den FC Bayern feierte Stuttgart zuletzt 2007. Die Allianz Arena wird also Zeuge eines spannenden Aufeinandertreffens zweier Teams mit reicher Geschichte.

Im Angriff stehen heute zwei der gefährlichsten Stürmer der Liga im Mittelpunkt. Harry Kane und Ermedin Demirovic haben in dieser Saison jeweils fünf Tore erzielt und sind damit nur knapp hinter Frankfurts Omar Marmoush, der acht Treffer auf dem Konto hat. Kane blieb zuletzt in drei Pflichtspielen torlos, eine Durststrecke, die er heute beenden möchte. Demirovic hingegen hat bereits gezeigt, dass er gegen die Bayern treffen kann – im Januar erzielte er für Augsburg einen Doppelpack gegen die Münchner.

Formkurven und Defensivschwächen

Der FC Bayern München hat in den ersten sechs Bundesliga-Spielen 14 Punkte gesammelt, genau wie in der Vorsaison. Allerdings blieben die Münchner zuletzt in drei Pflichtspielen sieglos. Der VfB Stuttgart hingegen konnte nur zwei seiner ersten sechs Spiele gewinnen und steht nach zwei Unentschieden in Folge unter Druck. Beide Teams haben in der Defensive Schwächen gezeigt: Die Bayern kassierten sieben Gegentore, während Stuttgart mit einer beeindruckenden Chancenverwertung der Gegner konfrontiert wurde.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg?

Ein weiterer spannender Aspekt des Spiels sind die Standardsituationen. Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison bereits sieben Tore nach Standards erzielt, was zusammen mit Bayer Leverkusen Ligahöchstwert ist. Dies ist eine bemerkenswerte Verbesserung im Vergleich zur Vorsaison, als Stuttgart zu den Teams mit den wenigsten Standardtoren gehörte. Der FC Bayern wird besonders wachsam sein müssen, um diese Gefahr zu neutralisieren und die eigene Offensive in Szene zu setzen. Joshua Kimmich, der vor seinem 400. Pflichtspiel für die Bayern steht, könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen.

