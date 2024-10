Bundesliga heute: Gladbach - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Mönchengladbach empfängt heute den 1. FC Heidenheim im Borussia-Park. In den bisherigen vier Aufeinandertreffen im deutschen Profifußball sind die Fohlen ungeschlagen. Besonders zuhause zeigte sich Gladbach stark und gewann beide bisherigen Heimspiele gegen die Brenzstädter. Die Gäste aus Heidenheim konnten in den letzten beiden Auswärtsspielen gegen die Borussia nur Remis erzielen, wobei sie 2011/12 im Pokal nach Elfmeterschießen unterlagen.

Gladbach - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein Augenmerk liegt auf Marvin Pieringer, der in allen drei Bundesliga -Auswärtsspielen dieser Saison für den 1. FC Heidenheim direkt an einem Tor beteiligt war. Im letzten Bundesliga-Duell gegen Gladbach lieferte er eine Vorlage. Pieringer hat sich in dieser Saison als wichtiger Offensivakteur für die Brenzstädter etabliert und wird auch heute versuchen, seine Serie fortzusetzen.

Gladbachs Defensive unter Druck

Borussia Mönchengladbach hat in den ersten sechs Partien dieser Bundesliga-Saison bereits vier Niederlagen kassiert, so viele wie zuletzt vor neun Jahren. Die Fohlen haben in den letzten 13 Heimspielen nur dreimal gewonnen, was auf eine gewisse Heimschwäche hindeutet. Die Abwehr wird besonders gefordert sein, da Heidenheim in den letzten 13 Auswärtsspielen nur zweimal verlor und eine hohe Effizienz bei Großchancen zeigt.