Bundesliga heute: Heidenheim - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntagabend empfängt der 1. FC Heidenheim die TSG Hoffenheim in der Voith-Arena. In der vergangenen Bundesliga-Saison trafen beide Teams erstmals in Pflichtspielen aufeinander, wobei Heidenheim sieglos blieb. Besonders schmerzhaft war die 2:3-Heimniederlage am zweiten Spieltag, die das erste Bundesliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte markierte. Die Brenzstädter stehen nun vor der Herausforderung, eine Serie von zwei Niederlagen zu durchbrechen und einen Vereinsnegativrekord zu vermeiden.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Heidenheims Marvin Pieringer, der in seinen letzten drei Bundesliga-Auswärtsspielen traf, jedoch seit acht Heimspielen auf ein Tor wartet. Interessanterweise gelang ihm sein erstes Bundesliga-Heimtor ausgerechnet gegen die TSG Hoffenheim, und er ist der einzige Spieler im Kader, der gegen die TSG in der Bundesliga getroffen hat. Im letzten Heimspiel gegen Leipzig zeigte er mit fünf Schüssen eine starke Leistung – ein persönlicher Rekord.

Hoffenheims Auswärtsform im Blick

Die TSG Hoffenheim konnte am letzten Spieltag mit einem 3:1 gegen Bochum eine Sieglos-Serie von fünf Spielen beenden. Dennoch bleibt die Auswärtsform ein Sorgenkind, da die Mannschaft seit drei Bundesliga-Gastspielen sieglos ist und nur einen Punkt holte. In der Auswärtstabelle der laufenden Saison liegt Hoffenheim nur vor Augsburg und Bochum. Ein Sieg in Heidenheim könnte hier dringend benötigte Punkte bringen.

Effektivität vor dem Tor

Beide Teams gehören zu den besten Großchancen-Verwertern der Liga. Heidenheim verwandelte 64% seiner Großchancen, während Hoffenheim auf 60% kommt. Diese Effizienz könnte entscheidend sein, insbesondere da Hoffenheim bereits fünfmal in der Anfangsviertelstunde traf – Ligahöchstwert. Heidenheim hingegen erzielte zuletzt in Gladbach ein frühes Tor durch Leonardo Scienza. Die Partie verspricht daher, von Beginn an offensiv geprägt zu sein.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

