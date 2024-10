Bundesliga heute: Heidenheim - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 06.10.2024 • 12:31 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim empfängt heute RB Leipzig in der Voith-Arena. Historisch gesehen hatten die Heidenheimer gegen Leipzig wenig Erfolg, gewannen nur eines der bisherigen acht Duelle. Dieser einzige Sieg gelang 2015 in der 2. Liga mit einem knappen 1:0.

Seitdem blieb Heidenheim ohne Sieg gegen die Sachsen, die in der Bundesliga bisher alle Begegnungen für sich entscheiden konnten. Dennoch zeigt sich der FCH in dieser Saison stark verbessert und hat bereits drei Siege auf dem Konto.

RB Leipzig reist mit einer beeindruckenden Defensivbilanz nach Heidenheim. Mit nur zwei Gegentoren in den ersten fünf Spielen stellen die Sachsen die beste Defensive der Liga. Torhüter Péter Gulácsi ist in Topform und hat 90% der Schüsse auf sein Tor abgewehrt – ein Ligahöchstwert. Zudem ist Leipzig seit 16 Bundesliga-Spielen unbesiegt, was einen neuen Vereinsrekord darstellt. Die Mannschaft von Marco Rose wird versuchen, diese Serie auszubauen und erneut ohne Gegentor zu bleiben.

Standardsituationen als Heidenheims Trumpf

Der 1. FC Heidenheim hat in dieser Saison bereits vier Tore nach Standardsituationen erzielt, darunter zwei nach Ecken und zwei durch Elfmeter. Diese Stärke könnte gegen Leipzig entscheidend sein, da die Sachsen in dieser Saison noch kein Tor nach einem Standard kassiert haben. Heidenheims Großchancenverwertung ist mit 89% die beste der Liga, was ihnen trotz der wenigen abgegebenen Schüsse eine hohe Effizienz vor dem Tor beschert.

Sesko in Topform für Leipzig

Ein weiterer Faktor, der für Leipzig spricht, ist die Form von Benjamin Sesko. Der Stürmer war zuletzt in seinem 36. Bundesliga-Spiel an drei Toren direkt beteiligt und hat seit April neun Treffer erzielt. Nur wenige Spieler in der Liga waren in diesem Zeitraum erfolgreicher. Sesko wird auch in Heidenheim eine zentrale Rolle im Angriff der Leipziger spielen und versuchen, seine beeindruckende Serie fortzusetzen.

