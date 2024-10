Bundesliga heute: Leverkusen - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen und Holstein Kiel treffen heute in der BayArena aufeinander. In der Bundesliga-Geschichte standen sich die beiden Teams bisher dreimal in Pflichtspielen gegenüber. Leverkusen konnte alle bisherigen Begegnungen für sich entscheiden, darunter zwei Siege in der 2. Liga Nord 1978/79 und ein Erfolg im DFB-Pokal 2003/04.